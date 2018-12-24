Рост благосостояния народа всегда в центре внимания Президента Ильхама Алиева

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о выдаче единовременной помощи малообеспеченным семьям в очередной раз демонстрирует, что рост благосостояния граждан всегда находится в центре внимания главы государства. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гулиев.

По словам депутата, это распоряжение свидетельствует о том, что в основе социальной политики Азербайджанского государства стоит забота о человеке и его благосостоянии. "Социальная политика, проводимая под руководством главы государства, является одним из приоритетных направлений государственной политики страны, направленной на обеспечение достойного проживания людей. Поэтому госбюджет страны также социально направленный. И даже во время глобального финансово-экономического кризиса в Азербайджане реализовывались все социальные проекты", - сказал Гулиев.

Депутат напомнил, что работа, проводимая Азербайджаном в сфере социальной политики, высоко оценивается и на международном уровне: "Азербайджан присоединился к Целям устойчивого развития ООН, и провел важную работу для реализации этих задач. Азербайджан смог опередить многие страны в этой сфере".

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям к 28 декабря 2018 года каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, будет выплачена единовременная помощь в размере 100 манатов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В целях финансирования единовременной помощи из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год для адресной государственной социальной помощи и социальных пособий, выделено пять миллионов манатов.