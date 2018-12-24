Протесты в Эчмиадзине напугали Пашиняна

В истории с освобождением под залог генерала Манвела Григоряна неожиданный поворот.

Как сообщают армянские СМИ, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов. По словам Пашинян, решение суда для него стало неожиданностью.

В беседе с журналистами в Ванадзоре Никол Пашинян подчеркнул, что понимает людей, которые протестуют против решения суда об освобождении Григоряна. "Я вполне понимаю недовольство людей. Честно говоря, даже не знаю, на каких основаниях принято решение суда. Как только получу это решение, ознакомлюсь, но свое мнение не выскажу", - предупредил журналистов Пашинян.

И.о. премьер-министра подчеркнул, что, по его мнению, предварительное следствие по уголовному делу во всех случаях следует поскорее завершить, провести судебное расследование - со всеми вытекающими последствиями.

Напомним, что на минувшей неделе суд первой инстанции решил изменить меру пресечения бывшего депутата Национального Собрания, бывшего председателя Союза добровольцев "Еркрапа" генерала Манвела Григоряна. Суд изменил меру пресечения с ареста на залог в размере 25 млн. драмов.

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества. Суд общей юрисдикции Еревана 19 июня удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия и депутат парламента Армении Манвел Григорян был лишен неприкосновенности и заключен под стражу.

Напомним также, что арест генерала Манвела сопровождался большим шумом и скандалом, связанным с обнаружением в его доме консервов и прочих продуктов, а также писем школьников, предназначавшихся участникам апрельских боев 2016 года. Все это е дошло по назначению, а осело в амбаре генерала Манвала. Эти находки вызвали скандал и потрясению в армянском обществе. Дело было обставлено такой пропагандистской шумихой, что после всего сказанного освобождение преступного генерала под залог стало невозможным. Несмотря на постоянные заявления его адвокатов о критическом состоянии его здоровья.

Тем не менее, все равно вызывает сомнение заявление Пашиняна о том, что освобождение Манвела Григоряна стало для него неожиданностью. После публикации скандальных "прослушек", доказывающих непосредственное давление премьер-министра на судебные и следственные органы, маловероятно, что такая фигура, как генерал Манвел мог быть отпущен на свободу без ведома Никола Пашиняна. Указания об арестах или освобождениях дает именно он, и об этомв Армении хорошо знают.

Тут дело может быть в протестах, вызванных освобождением Григоряна. Не будь протестов, Пашиняну не пришлось бы ничего отрицать и делать большие глаза. Но поднявшийся в Эчмиадзине шум заставил и.о. премьера дистанцироваться от такого непопулярного решения. Потому что иначе пришлось бы признать, что протесты направлены против него. А это совсем не то, что ему нужно сейчас для утверждения своей власти.

Зульфугар Ибрагимов