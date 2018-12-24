Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилкомплекса для вынужденных переселенцев в Абшероне

24 декабря на территории Абшеронского района был сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс, построенный для 1000 семей вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

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