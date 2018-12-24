У памятника Пашиняну украли голову - как в Армении издеваются над премьером - ФОТО

Несколько дней назад армянские СМИ сообщили, что у статуи Никола Пашиняна, установленной по дороге, ведущей из Ванадзора в Гюмри, неизвестные вандалы "отгрызли" одну ногу. Несмотря на это, новый герой армянского народа продолжал упорно шагать к светлому будущему.

Однако накануне стало известно о вообще уж выходящем за все "революционные" рамки инциденте.

Неизвестные вандалы снова повредили статую шагающего Никола Пашиняна, которая установлена на дороге Ванадзор-Гюмри, пишет NEWS.am.

На фотографиях, распространенных в интернете, видно, что отсутствует голова статуи. Статуя называется "Мой шаг" и символизирует шествие Никола Пашиняна из Гюмри. До этого была похищена часть ноги статуи, напоминает армянское издание.

Похоже, кто-то конкретно нацелился расчленить и.о. премьера окончательно. Причем, расчленитель, видимо, сам и выкладывает фото в интернет. В соцсетях иронично замечают, что, возможно, это какой-то тайный воздыхатель нового армянского лидера, похищающий части его скульптурного "тела" и совершающий над ними шаманские ритуалы. Сначала пропала нога, теперь голова. Уже делаются ставки на предмет того, что вандалы унесут от Пашиняна в следующий раз.

Не любить Никола Пашиняна в Армении есть причины у многих. По мнению некоторых, такую злую шутку над премьером могут учинить и сторонники отстраненной от власти РПА. Скульптура установлена в чистом поле, и любой может "сделать" с Пашиняном все, что подскажет воображение.

Несмотря на любовь к популизму, Николу нужно было с самого начала, поблагодарив авторов "революционной" инициативы, демонтировать памятник. Или перенести его в какое-нибудь людное место, чтобы хотя бы можно было отследить "путь" оставшихся рук и ног. Голова потеряла навсегда, но кое-что еще можно спасти...

Зульфугар Ибрагимов