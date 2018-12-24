Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

24 декабря 2018 13:30

Президент России Владимир Путин в понедельник позвонил по телефону Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

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