Али Гасанов: Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последние 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последние 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник во время выступления на презентации книги "Ильхам Алиев - летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018" и одноименного фильма сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

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