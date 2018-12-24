Али Гасанов: Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последние 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана

24 декабря 2018 14:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последние 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник во время выступления на презентации книги "Ильхам Алиев - летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018" и одноименного фильма сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

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