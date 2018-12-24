Али Ахмедов: Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов

Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов в последующие годы.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник во время выступления на презентации книги "Ильхам Алиев - летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018" и одноименного фильма сказал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, успехи, достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева настолько велики и величественны, что Азербайджан и Ильхам Алиев представляют собой единое целое.

"Сложно представить Азербайджан без Ильхама Алиева, без политики, проводимой Ильхамом Алиевым. С удовольствием хочу отметить, что грандиозные достижения Азербайджана, а на самом деле - азербайджанское чудо, в целом развитие Азербайджана можно считать одним из самых крупных политических проектов современного мира. Азербайджан, охваченный кризисом, за короткий период времени уже в начале XXI века стал одной из самых быстро развивающихся стран. На какую сферу Азербайджана мы ни обратили бы внимание, везде мы видим большой прогресс, большие достижения", - отметил Али Ахмедов.

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