У Пашиняна хотят отобрать органы безопасности

У Армении большие проблемы с безопасностью. Она и прежде оставляла много вопросов, а после апрельского переворота вообще превратилась в сферу, несущую больше угроз, чем обещаний их устранения.

Деятельность правительства Армении с мая по декабрь в вопросах безопасности вызывает некоторое разочарование. Об этом заявил один из соучредителей учредительной группы новой партии "Национальная повестка" Аветик Чалабян.

По его мнению, новые власти допустили ряд упущений в вопросах безопасности. Под упущениями Чалабян подразумевает продвижение азербайджанских подразделений в Нахчыванском направлении, потерю Арменией поста генсека ОДКБ, а вместе с ним и авторитета в организации. Единственное, что успокаивает, по мнению оратора, - это то, что могло бы быть хуже.

Однако другие эксперты видят угрозы безопасности больше внутри, чем извне. Как заявил журналистам председатель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, "Служба национальной безопасности должна отказаться от тенденций "КГБ" советского периода, в противном случае мы будем думать, что СНБ продолжает использоваться как инструмент против инакомыслящих и политических оппонентов".

Он отметил, что во время прежней власти был процесс вербовки гражданских активистов, однако сегодняшняя деятельность СНБ также не изменилась.

Председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян в свою очередь отметил, что политические преследования должны быть исключены, следовательно, СНБ не должно подчиняться премьер-министру.

"СНБ, прежде всего, должно превратиться из подведомственной премьер-министру структуры в отдельное министерство или управление, находящееся под парламентским контролем", - отметил Ишханян.

Султан Керим