Год свиньи и Армения

Как известно, 2019 год пройдет по восточному гороскопу под знаком Свиньи. Ничего особо страшного в этом нет, так как, несмотря на свой негативный имидж в земной жизни, в эзотерике свинья считается в общем-то неплохим парнем.

В свете перехода под покровительство нового "животного" позитивные и негативные ожидания для себя рассматривают не только люди, но и страны.

А чего ждать в новом году Армении?

На этот вопрос попыталось ответить издание "Голос Армении". И гороскоп в его интерпретации получился совсем уж непривлекательным.

Итак, объявленная "народным премьером" Николом Пашиняном экономическая революция началась - мука и хлеб подорожали. Сотрудники оптимизируемых министерств вышли на улицы с акциями протеста, пишет газета.

Макроэкономические показатели теряют свой последний блеск. Усиливающиеся социальные проблемы, которые приведут к новой волне миграции, свидетельствуют о том, что впереди не штиль, не розовый восход, а штормовая погода. Нет спокойствия и уверенности, и никто не может сказать определенно, к чему армян приведет новое правительство. Слишком много слабых мест в программах и заявлениях, так что тряски и турбулентности в 2019 году будет много. Бросать будет то в жар, то в холод, прогнозирует армянское издание, добавляя, что только и остается полагаться на гороскопы.

"ГА" цитирует гороскоп: "2019 год Свиньи будет достаточно хорош для денежных вложений. Некоторые знаки Зодиака смогут рискнуть, но для большинства из нас авантюризм должен быть умеренным. Наибольший финансовый приток ожидается, как уже отмечалось, в начале года, а также в разгар летнего сезона и под самый финал цикла. В остальное время денежные реки будут вести себя довольно стабильно, не проседая, но и не взмывая вверх неистовыми волнами..."

Однако армянские эксперты ничего хорошего от будущего года не ждут. Например, экс-премьер Грант Багратян на днях заявил журналистам: "Темп экономического роста в августе-ноябре обрушивается... Ухудшилась также структура экономики. Очень быстро повышается сфера услуг и в особенности удельный вес игр, лото, казино и др. Сказанное и.о. премьера и членами правительства пока действительности не соответствует: необыкновенного роста инновационной экономики не существует...

Показатель налоги/ВВП испытал падение. Тень немного увеличилась. Одновременно это правительство на протяжении своей деятельности уже успело генерировать новую коррупцию. Зарплаты в госсекторе росли более низкими темпами, нежели инфляция. Относительное оживление внешней торговли, увы, опять же произошло за счет импорта. Взамен правительство пытается сократить работников госсектора".

В новом году предстоит повышение акцизов на ряд товаров и расширение списка подакцизной продукции, а следовательно, новый виток роста цен. Внешний долг Армении увеличится еще почти на полмиллиарда долларов США. Дефицит госбюджета, как и прежде, будет закрываться внешними займами. К тому же, вследствие обесценения российского рубля снижаются и частные трансферты - денежные переводы физическим лицам из-за рубежа. По обновленной версии рейтинга "Форбс" относительно условий ведения бизнеса, инвестор, прежде чем делать инвестиции в Армении, должен отбраковать находящиеся впереди нее по более благоприятным условиям для бизнеса 80 стран! И чего тогда стоят после этого благостные декларации вновь пришедших во власть? - рассуждает "Голос Армении".

Издание также приводит слова постоянного представителя МВФ в Армении Юлии Устюговой о пересмотре прогноза роста по Армении в сторону его снижения.

"Свинский, словом, год нам, кажется, предстоит. И на этом фоне как-то мало греет присуждение Армении со стороны журнала The Economist звания "Страны года". Года, заметим, ушедшего. А жить нам предстоит уже в 2019-м. С праздником!" - заключает газета.

Султан Керим