Дмитрий Савельев: Президент Ильхам Алиев воплощает в реальность мечты миллионов азербайджанцев

"Опытнейший государственный деятель, тонкий дипломат и исключительно талантливый политик, Ильхам Гейдарович Алиев день за днем ведет Азербайджан по пути развития и процветания. Несмотря на сложнейшую политическую и экономическую обстановку в мире, Азербайджану удалось добиться впечатляющих достижений во всех сферах жизни, потому что своей успешной внутренней и внешней политикой Президент Ильхам Алиев воплощает в реальность мечты миллионов азербайджанцев", - сказал в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев, передает Day.Az.

Он отметил, что источник стабильности в Азербайджане - это единство народа и власти. "Недаром одним из главных событий года в Азербайджане стали президентские выборы. На них азербайджанцы оказали доверие своему лидеру, отдав ему более 86 процентов голосов. Знаменательно, что президентские выборы прошли в 2018 году, когда вся страна отмечает столетний юбилей Азербайджанской Демократической Республики и Милли Меджлиса. Это имеет особенное значение для меня как представителя российского парламента: сто лет назад азербайджанцы создали демократическое государство, указав всем странам исламского Востока дорогу парламентаризма. И сегодня, благодаря Ильхаму Гейдаровичу, республика уверенно идет по этому пути, являя собой образец истинно демократического государства для многих стран", - заявил депутат.

По его словам, VI Гуманитарный форум в Баку в очередной раз продемонстрировал приверженность Азербайджана делу мира. "Он стал показателем высочайшего международного статуса Азербайджана, который на практике создал образцовую модель мультикультурализма, решает важнейшие цивилизационные проблемы и выступает за мирное взаимовыгодное партнёрство с другими странами", - заметил Д.Савельев.

Депутат подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения, которые базируются на доверительных и тёплых отношениях между президентами наших стран, являются примером сотрудничества, охватывающего все сферы жизнедеятельности. "В 2018 году Владимир Путин и Ильхам Алиев не раз встречались для переговоров, и символично, что эти встречи проходили в год десятилетнего юбилея подписания Декларации о дружбе и стратегическом партнёрстве между Россией и Азербайджаном. Нашим странам еще долго идти рука об руку по общему пути, противостоя любым вызовам современного мира. Пример тому - IX Межрегиональный экономический форум в Баку, который президенты наших государств открывали вместе", - отметил он.

Д.Савельев выразил уверенность, что динамичное развитие Азербайджана, определенное политикой Ильхама Алиева, будет успешно продолжаться из года в год. Депутат сказал: "Пользуясь случаем, хочу от всей души пожелать уважаемому господину президенту крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для того, чтобы все планы и замыслы с высочайшей точностью воплотились в жизнь во имя новых побед братского Азербайджана!".