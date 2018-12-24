Эльмар Мамедъяров на переговорах с новым послом Саудовской Аравии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник принял новоназначенного посла Саудовской Аравии в Азербайджане Хамада Абдуллу Худаири, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Стороны во время встречи выразили удовлетворение развитием двусторонних политических отношений и подчеркнули значимость углубления сотрудничества между двумя странами в сфере экономики, в том числе важность проведения бизнес-форумов. Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и других сферах.

Посол вручил министру верительные грамоты.

Мамедъяров пожелал успехов новоназначенному послу Саудовской Аравии в дипломатической деятельности.