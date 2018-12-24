Михаил Швыдкой: Успехи Президента Ильхама Алиева – это успехи Азербайджана

"Думаю, что во многих домах в России сегодня поднимают бокалы, произносят добрые слова в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь его дня рождения. Я присоединяюсь ко всему доброму, что сказано и будет сказано и в Азербайджане, и в России. Я хочу пожелать мира и процветания азербайджанскому народу, мира и процветания вашей стране под руководством Президента республики Ильхама Алиева и пожелать ему лично успехов во всех его начинаниях. Потому что его успехи - это успехи Азербайджана и его народа".

Об этом в беседе корреспондентом АЗЕРТАДЖ сказал специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает Day.Az.

Он отметил, что день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - праздник не только азербайджанского народа, но и праздник россиян. "И не только потому, что в России большая азербайджанская диаспора, которая в этот день отмечает день рождения Президента Азербайджана. Я думаю, что роль Ильхама Гейдаровича, как руководителя Азербайджана, бесконечно важна и вызывает уважение в самых разных странах мира. Мы все высоко чтим и помним ту невероятно важную миссию, которую взял на себя признанный лидер нации Гейдар Алиев и спас Азербайджан от распада и тяжелейшей гражданской войны. Он вывел страну из кризиса и национальной катастрофы", - заявил М.Швыдкой.

М.Швыдкой подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева за последние годы республика обрела стабильность и динамику развития. "Это очень важно, потому что в Азербайджане растет новое поколение, которое вступает в активную жизнь, и для этой молодежи важно понимание будущего. В этом смысле, Ильхам Гейдарович сформировал для азербайджанского народа это понимание будущего. Азербайджан превратился в мощное, процветающее современное государство", - заметил спецпредставитель Президента России.

По его словам, Азербайджан сегодня открыт миру и стал центром притяжения многих международных мероприятий, в том числе Бакинского международного гуманитарного форума, на который съезжаются представители самых разных государств, люди, которые представляют все сферы деятельности - политической, экономической, научной, культурной.

М.Швыдкой подчеркнул важность развития двухсторонних дружеских и партнерских отношений между Россией и Азербайджаном. "Для нас, россиян, важно, что современный Азербайджан является дружественной страной и партнером России. Дружеские отношения между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым определяют то качество, которое существует между нашему государствами", - заключил М.Швыдкой.