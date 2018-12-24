Никас Сафронов: Президент Ильхам Алиев сделал все, чтобы Азербайджан вошел в ряд лучших стран мира

Ильхам Алиев - великий политический и государственный деятель, человек, который сделал все, чтобы Азербайджан вошел в ряд лучших стран мира. Он - настоящий лидер".

Об этом в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ сказал известный российский художник, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов, передает Day.Az.

Он отметил, что Президент Азербайджана достойно продолжает дело Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. "Ильхам Алиев - достойный продолжатель дела Гейдара Алиева. У Ильхама Гейдаровича замечательная, профессиональная команда. Несмотря на трудное время в мире, страна живет достойно. Азербайджан в период его руководства стал современной, красивой, невероятно притягательной для туристов, бизнесменов страной. Баку стал одним из лучших городов мира, который может конкурировать с любым городом - будь то Венеция, Лондон или Париж. Он чистый, замечательная инфраструктура, прекрасная подсветка", - сказал художник.

Никас Сафронов подчеркнул, что Президент Азербайджана всегда поддерживает деятелей культуры: "Это немаловажно. Без культуры нет государства. В Азербайджане развивается культура, искусство, музыка, открываются музеи. Весной в Центре Гейдара Алиева откроется моя выставка. Я представлю бакинцам новые работы, многие из которых связаны с Азербайджаном, с деятелями вашей страны, также будут эскизы к портретам Гейдара Алиева. Сейчас я работаю над новыми картинами о Нахчыване и Баку. Для меня огромная честь представить свои работы в Азербайджане".

"Первая моя выставка проходила в Баку в 1998 году, ее открывал Гейдар Алиевич. Мы с ним много беседовали о культуре, о жизни. Он был человеком государственного мышления. Гейдар Алиевич показал мне страну. Я сказал ему, что скорее всего в прошлой жизни я был азербайджанцем и я считаю себя азербайджанцем. Тогда Гейдар Алиевич сказал мне: "У тебя есть друзья в Азербайджане - это я и моя семья". Я всегда стараюсь соответствовать этому уровню. Мои дети были в Азербайджане. Один приезжал из Великобритании, другой - из Австралии. Я их возил в Азербайджан. Они были покорены этим красивым народом, страной. Я поддерживаю все начинания, которые связаны с российско-азербайджанскими отношениями. Чту дружбу с Поладом Бюльбюльоглу", - рассказал Н.Сафронов.

"У Ильхама Алиева красивая семья, - отметил Н.Сафронов. - Мы давно дружим с Лейлой Алиевой. Она является культурным послом в России, который соединяет наши страны, продолжает развивать наши отношения, делать их более красивыми и достойными".

Художник подчеркнул важность развития российско-азербайджанских отношений во всех направлениях: "Очень важно, что Азербайджан поддерживает тесные отношения с Россией. В школах Азербайджана учат русский язык. Многие азербайджанцы говорят чисто на русском, иногда лучше, чем сами русские".

"Я поздравляю Ильхама Гейдаровича, человека, которого очень уважаю и люблю, с днем рождения. Желаю ему долгих лет жизни, благополучия и успехов. Мое сердце и мой дом всегда открыты для Азербайджана, для этого великого народа", - заявил Н.Сафронов.