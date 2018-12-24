В Турции с большой симпатией и уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву

Избрание Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Главой государства года" по итогам опроса в Турции по критериям "искренний, деловой, успешный и друг Турции" еще раз подтверждает, что сотрудничество и стратегическое партнерство, установленные сегодня между двумя странами, основаны на узах братства.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, неслучайно, что Президент Ильхам Алиев ранее был удостоен различных высоких наград со стороны определенных государственных структур и организаций Турции.

"Естественно, что все это является логическим результатом его совершенной политики, построенной за последние 15 лет на основе искренних отношений", - сказал Гулиев.

Гулиев также сказал, что Президент Ильхам Алиев в вопросах региональной стабильности и безопасности, а также в военной, экономической, промышленной и других сферах построил с Турцией отношения на высоком уровне.

"Обе страны выступают инициаторами последовательно реализуемых проектов. Сегодня на международной арене нет таких стран, между которыми существовали бы такие братские отношения, как между Азербайджаном и Турцией. Можно сказать, что во всех международных организациях, в ведущих структурах наши страны исходят из общих интересов, поддерживают друг друга", - отметил эксперт.

По его словам, проведение данной номинации в 16 регионах Турции 145 организациями гражданского общества, входящими в состав Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций, дает основание говорить, что сегодня во всех регионах Турции к Ильхаму Алиеву относятся с большой симпатией и уважением.

"В то же время данная реальность - наглядное свидетельство слов великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства". С этой точки зрения избрание Президента Ильхама Алиева "Главой государства года" во всех смыслах доказывает эту реальность", - сказал Гулиев.