Азербайджанская община о проведении футбольного турнира в оккупированном Нагорном Карабахе

Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана выразила озабоченность в связи с проведением в оккупированном Нагорном Карабахе Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в июне следующего года Кубка Европы по футболу 2019, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на общину, передает Day.Az.

В связи с этим Азербайджанская община направила письмо президенту конфедерации Перу Андерсу Блинду.

В письме выражается глубокая озабоченность и гнев Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона в связи с проведением Кубка Европы по футболу 2019 в оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджане.

Отмечается, что военная агрессия Армении привела к оккупации 20 процентов азербайджанских земель - Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

"Армения провела на оккупированных территориях, в том числе в Нагорном Карабахе, политику этнической чистки. Эта политика привела к тому, что более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами", - говорится в письме.

Также подчеркивается, что данный турнир ConIFA нарушает нормы и принципы международного права и противоречит официальной позиции мирового сообщества и международных организаций, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Данная провокация не только представляет угрозу миру и стабильности в регионе, но и наносит вред переговорам между сторонами", - отмечается в письме.

В письме напоминается, что существует лишь один клуб, представляющий азербайджанцев с оккупированных территорий страны, - "Карабах".

"В данный момент клуб проводит свои домашние матчи вдали от Агдама, оккупированного и полностью уничтоженного армянскими войсками, в Баку. Несмотря на то, что ФК "Карабах" вынужден находиться и играть вдалеке от Агдама, клуб стал известен во всем мире после участия в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА", - отмечается в письме.

Также говорится, что данное провокационное действие не только является поощрением незаконного режима, но и стимулирует проявление сепаратизма и ирредентизма в разрушенном армянской оккупацией регионе.

"Проводя данный турнир в регионе, который находится в условиях войны, ConIFA и вы, ее президент, несете серьезную ответственность за жизнь участников турнира, иностранных журналистов и других представителей медиа, отправляя их на оккупированные территории Азербайджана", - отмечается в письме.