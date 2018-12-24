Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Бразилии в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круза.

Как сообщили Trend из пресс-службы МИД-а, стороны во время встречи выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, в то же время отметил большой потенциал для дальнейшего развития отношений, передает Day.Az.

Стороны подчеркнули важность обмена взаимными визитами на высоком уровне между Азербайджаном и Бразилией для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Посол вручил министру копию верительных грамот.

Эльмар Мамедъяров пожелал успехов новоназначенному послу Федеративной Республики Бразилия в дипломатической деятельности.