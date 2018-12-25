Президент Ильхам Алиев: Какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном

Надеюсь, что армянское общество и новое руководство Армении поймут, что какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 1000 семей вынужденных переселенцев в Абшеронском районе.

Глава государства отметил, что захватническая политика Армении поставила их в тяжелое положение.

"Сегодня это видит весь мир, происходящие в регионе события также подтверждают это. В Армении пал криминальный режим, узурпировавший власть на протяжении многих лет - в течение двадцати лет. Главной причиной этого является их захватническая политика. Потому что мы поставили перед собой задачу: этот криминальный режим должен пасть и добились этого. Мы добились этого, использовав все средства. Я неоднократно говорил, сегодня хочу сказать еще раз: в том, что режим криминальной, коррумпированной хунты пал, есть и наша доля. Пока наши земли находятся под оккупацией, в первую очередь, мы держим и будем держать их в изоляции. С другой стороны, для экономики Армении нет никаких основ. Мы изолировали их от всех региональных проектов, и этот процесс продолжается", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что экономическое положение в Армении очень тяжелое, и основная причина произошедших там в этом году событий - нищета, бедность, несправедливость и произвол.

"Армения находится в очень тяжелом положении в демографическом плане. По имеющимся у нас данным, в результате оккупационной политики из страны выехали, навсегда ее покинули, по меньшей мере, более миллиона граждан.

Надеюсь, что армянское общество и новое руководство Армении поймут, что какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном. Нормализация зависит от освобождения наших земель, это - главное условие", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.