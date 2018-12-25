Заявление Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
В последнее время в социальных сетях создаются фейковые аккаунты, размещающие фотографии Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с якобы ее высказываниями, цитатами и обращениями к гражданам страны.
Как сообщает Day.Az, принимая во внимание рост ложных публикаций, в целях недопущения их дальнейшего распространения Секретариат Первого вице-президента Азербайджанской Республики заявляет, что Мехрибан ханум Алиева лично не пользуется социальными сетями, и все ее обращения и заявления передаются только посредством официальных СМИ.
Вызывает полное недоумение тиражирование в медиасфере и социальных сетях фальшивых высказываний, приписываемых Первому вице-президенту страны по вопросам, представляющим особое значение для государства, в том числе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Использование и распространение несоответствующих действительности сведений при наличии в открытом доступе подробной, официальной и достоверной информации о деятельности Первого вице-президента Азербайджана недопустимо.
Настойчиво призываем всех проявить ответственность и воздержаться от публикации непроверенных, заведомо ложных и провокационных сообщений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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