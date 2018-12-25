В Армении продолжают давить на посольство России

25 декабря 2018 10:12

Перед зданием посольства РФ в Армении в полдень 25-го декабря состоится акция протеста, передает Day.Az со ссылкой на 1in.am.

Акция пройдет по инициативе ряда общественно-политических деятелей и партий.

Сообщается, что причиной протеста стали царящие на 102-й российской военной базе в Гюмри ситуация, неуставные отношения и поведение российских военнослужащих, представляющее угрозу безопасности граждан Армении.

В ходе акции протеста послу РФ будет вручена петиция. Будет также представлено послание, адресованное властям Республики Армения.

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