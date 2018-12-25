Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге
25 декабря 2018 11:31 132
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате цунами, произошедшего в этой стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате цунами, произошедшего в Вашей стране.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в послании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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