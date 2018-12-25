Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате цунами, произошедшего в этой стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате цунами, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в послании.