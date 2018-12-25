Социальная защита каждого гражданина Азербайджана - приоритет политики Президента Ильхама Алиева

Накануне произошло важное событие - на территории Абшеронского района был сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс, предназначенный для вынужденных переселенцев. Тысяча семей, лишившихся крова в результате армянской оккупации, получили квартиры со всеми удобствами, государство позаботилось о социальной инфраструктуре и быте.

Всего в рамках данного проекта квартиры получат около трех тысяч семей. Комплекс действительно очень масштабный - он занимает 50 гектаров и включает 23 семиэтажных жилых дома, школу, детский сад, клуб, медицинский пункт, АТС, парк отдыха, детские площадки. Причем, дома полностью обеспечены электричеством, водой и газом, позаботились строители также о связи и телекоммуникациях.

На церемонии открытия комплекса присутствовали Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Отметим, что это уже 101-й по счету городок, выстроенный для граждан, пострадавших от армянской агрессии. Процесс начался с ликвидации в 2007 году 12 палаточных лагерей. Их жители сегодня проживают в современных квартирах со всеми удобствами, общая жилплощадь которых достигла 3,5 миллиона квадратных метров.

До конца года квартирами будут обеспечены 53 тысячи 500 семей, а это 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. Огромная цифра, свидетельствующая как о заботе государства о пострадавших в результате армянской агрессии людях, так и растущих возможностях Азербайджана. Такими темпами в ближайшую пару лет все беженцы и переселенцы получат собственные отдельные квартиры и перестанут ютиться в общежитиях и времянках.

Вот только последние данные. В мае этого года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева открывали жилой комплекс "Гобу Парк", заложенный для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе города Баку. Комплекс включает 11 девятиэтажных домов на 1026-квартир, школу, детсад и прочую необходимую инфраструктуру, а также подстанцию, парк отдыха и так далее. В октябре 2017 года был передан новым жильцам городок для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района. Жилые здания для переселенцев введены в строй в абшеронском поселке Мехтиабад, в поселке Рамана Сабунчинского района.

Еще один важный показатель - за последние 15 лет уровень бедности среди вынужденных переселенцев снизился с 75 до 12 процентов. Трудоустроены сотни тысяч человек

Большая работа с целью обеспечения жильем вынужденных переселенцев идет не только в Баку и на Абшероне. В освобожденном Джоджуг Марджанлы уже отстроено 150 домов, создана вся необходимая для жизни инфраструктура. Комфортные во всех отношениях условия созданы в городке для переселенцев в поселке Шихарх Тертерского района, где построены многоэтажные дома на 1200 квартир.

Показательно, что эти работы ведутся в освобожденных и прифронтовых регионах, что говорит об укреплении Азербайджаном своих позиций в карабахском урегулировании, а также обещает будущие, еще более грандиозные проекты, которые будут осуществлены на азербайджанских землях после их освобождения от армянской оккупации.

Кстати, Президент Ильхам Алиев, выступая перед новыми жильцами комплекса, особо подчеркнул этот момент. "Это еще раз показывает, что после освобождения наших земель от оккупации мы восстановим все разрушенные армянами наши города и районы, села", - сказал глава государства.

Президент рассказал, что в последние годы государством были предприняты серьезные шаги в направлении решения проблем вынужденных переселенцев. Государство направило на эти цели огромные средства, так как придает данному вопросу особое значение. Глава государства подчеркнул, что задача государства - обеспечить жильем всех вынужденных переселенцев.

"В последние годы было построено и сдано более ста городков для переселенцев. Однако правда и то, что у нас все еще есть переселенцы, живущие в тяжелом положении. Их проблемы также будут решены. В настоящее время Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжает работу в этом направлении, уточняются списки, идет подготовка к работе, которая будет проделана в следующем году. В государственных расходах на следующий год для решения проблем переселенцев предусмотрены достаточно крупные средства", - заверил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства обратил внимание на одну немаловажную деталь - комплекс "Гобу парк" был построен и профинансирован частным сектором, что дает основание говорить о росте социальной ответственности бизнеса.

Работы в направлении обустройства жизни потерявших все в результате армянской агрессии граждан Азербайджана продолжаются. Это сложный, многотрудный процесс. Но дорогу, как известно, осилит идущий. И азербайджанское государство уже прошло самую трудную часть этого пути. Все социально незащищенные гражданах нашей страны чувствуют заботу Президента Ильхама Алиева и результаты проводимой им эффективной политики.

Лейла Таривердиева