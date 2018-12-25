Армении больше не нужны культура, спорт и сельское хозяйство

Так называемая оптимизация правительства, ведущаяся в Армении при новом руководстве, как и все в этой стране, дошла до абсурда.

Как сообщают армянские СМИ, в Армении будут сокращены 5 министерств: культуры, спорта и по делам молодежи, диаспоры, энергетики и сельского хозяйства.

Представитель Республиканской партии, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян написала на своей странице в Facebook, что 20 декабря правительство ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О деятельности и структуре правительства". Согласно законопроекту, сокращаются 5 министерств, объединяясь с другими министерствами.

По мнению Ованнисян, проект вызовет неизбежное сокращение огромного числа государственных служащих. Оставляя людей без работы в Новом году, наше "ориентированное на человека" правительство в очередной раз подтвердило, что для него важны не правильные, а легкие решения, сказала "республиканка".

"Считаю, что премьер-министр, по правилам жанра, предложит, чтобы сотрудники всех этих министерств также объявили забастовку, ведь все равно, они не спортсмены, не энергетики или сельскохозяйственники, точно так как сотрудники культуры - не культура. И все это нужно делать, не забывая сфотографироваться на фоне программ, основа которых заложена прошлым правительством. Однако об этом, конечно, ни слова", - заявила экс-министр юстиции.

По информации газеты "Жаманак" (Время), правительство еще не до конца определилось в вопросе реструктуризации министерств. Есть опасения, что в результате поспешно принятых решений может пострадать вся государственная система. В частности, обеспокоенность вызывает объединение министерств здравоохранения и социального обеспечения, поскольку опыт других стран показывает, что это практически всегда приводит к провалу социальной политики.

Отметим, что оптимизация Пашиняна уже вызвала всплеск возмущения сотрудников указанных ведомств, подлежащих сокращению. В Ереване уже прошли несколько акций. Сотрудники ряда министерств Армении объявили забастовку против упразднения ведомств и готовы вести борьбу за свои права.

Неформальными лидерами протеста, как пишет российская "Независимая газета", стали представители министерства культуры. Один из них, Арутюн Ванян сообщил журналистам, что участники акции написали письмо и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну, в котором попытались объяснить, почему министерство культуры должно функционировать автономно, а не в составе какого-то иного.

Арарат Мирзоян, объясняя намерения властей, сказал, что "в стране раздутая система управления, параллельно с которой действуют также другие структуры - с теми же функциями, что и некоторые министерства или отдельные ведомства". "Оптимизация существенно повлияет на зарплату госслужащих и их мотивацию", - считает Мирзоян.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян в заочной полемике подтвердил, что еще до досрочных парламентских выборов он проинформировал население страны о готовящейся реформе и сокращениях, отмечает "НГ". "И получил от народа мандат на осуществление данного процесса", - заявил он на встрече с журналистами в Ванадзоре. Он признался, что его встревожили высказывания представителей Минкульта, которые говорят, что культура всегда была визитной карточкой армянского народа. "Это очень плохой сигнал. То есть Минкульт отождествляет себя с армянской культурой? Давайте устроим эксперимент: три месяца пусть будет забастовка, и посмотрим, что произойдет в сфере культуры?" - цитирует российское издание.

Заметим, что главный вопрос данного процесса не в культуре, как это хочет представить Пашинян, а в тысячах граждан, которые в ближайшее время станут безработными. И это не уличные торговцы, которые просто перенесут свой лоток в другой квартал, это чиновники, специалисты, которым завтра будет нечем накормить своих детей, потому что из-за массовых "оптимизаций" работы в Армении для них попросту не будет.

Зульфугар Ибрагимов