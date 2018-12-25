Президент Ильхам Алиев: Перед нами стоит такая судьбоносная задача, как освобождение азербайджанских земель, оккупированных в результате военной агрессии Армении

25 декабря 2018 12:47

Перед нами стоит такая судьбоносная задача, как освобождение азербайджанских земель, оккупированных в результате военной агрессии Армении.

Об этом говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном азербайджанцам мира по случаю отмечаемого 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев мира.

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