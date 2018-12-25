В Ереване пикетируют российское посольство

Перед посольством России в Армении собрались общественные и политические деятели Армении в знак протеста против ситуации, царящей на 102-й российской военной базе в Гюмри, передает Day.Az со ссылкой на Tert.am.

Участники акции протеста утверждают, что суверенитет и безопасность Армении становятся уязвимыми из-за недопустимого поведения военнослужащих 102-й военной базы в Армении и царящих там неуставных отношений.

Во время демонстрации послу РФ будет передана протестная петиция. Также будет представлено послание, адресованное властям Армении.

Напомним, что 3 декабря российский военнослужащий жестоко избил 57-летнюю сотрудницу коммунального и экологического отдела мэрии, в результате чего женщина скончалась.

Добавим, что 12 января 2015 г. военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков жестоко убил семерых членов семьи Аветисян, проживающих в городе Гюмри.