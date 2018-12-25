Поджегшая себя в Ереване женщина просила помощи у Пашиняна?

Как сообщили накануне армянские СМИ, 86-летняя женщина, устроившая акт самосожжения в Ереване, скончалась.

Сегодня Epress.am опубликовал некоторые подробности того ужасного происшествия, передает Day.Az.

Несколько дней назад 86-летняя жительница села Зовуни Котайкской области Армении Римма Григорян, 20 декабря совершившая акт самосожжения перед зданием правительства и через два дня скончавшаяся в больнице, была в приемной Национального собрания и просила о помощи. Epress.am побеседовал с очевидцем.

"Я несколько раз видел эту женщину у здания правительства, она передвигалась с помощью опорного поручня. Всякий раз, когда я ее видел, она пыталась проникнуть в здание правительства. Утром того дня я видел ее у здания. Полицейские не впускали. Правда, были очень приветливы, говорили, что к ней кто-то выйдет. Сказать точно, чего она хотела, не могу, но, думаю, протест носил социальный характер, так как у нее была инвалидность, одежда довольно потрепанная.

Было 17:35, я переходил улицу. Женщина подошла к ступеням. Я еще был на зебре, когда заметил, что она несколько раз щелкнула зажигалкой и появилось пламя... Сильно пахло бензином. Она пыталась войти [в здание].

Она была в сознании, но молчала, ничего не говорила. Молчала даже когда ее укладывали на носилки скорой помощи. Смотрела по сторонам, но молчала. Было впечатление, что она не чувствует боли, у нее было 0 эмоций. Тогда я заметил бумагу в ее руке, полицейский взял и отложил ее. Куда ее дели потом, я не знаю.

Прохожие в основном говорили "кто эта сумасшедшая?". А один пожилой мужчина сказал "Так она в итоге подожгла себя?".

За день до случившегося примерно в это же время я проходил мимо, когда она снова пыталась проникнуть в здание, кричала о том, что пойдет на это [самосожжение]. Я чувствую себя виноватым в том, что видел и ничего не сделал", - рассказал очевидец случившегося Гегам Геворгян.