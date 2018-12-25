Сторонники Пашиняна реально боялись России - Мнение из Москвы

Сегодня в Ереване снова пикетировали российское посольство. Поводом для протестов послужила криминогенная ситуация, сложившаяся в Гюмри, как считают местные жители и правозащитники, по вине дислоцированной там 102-й российской военной базы. Новая волна против российского присутствия поднялась после того, как 3 декабря российский военнослужащий жестоко избил 57-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.

Между тем, участники акции протеста утверждают, что суверенитет и безопасность Армении становятся уязвимыми из-за недопустимого поведения военнослужащих 102-й военной базы в Армении и царящих там неуставных отношений.

Напомним, что ранее российская дипмиссия призвала не политизировать криминальный инцидент.

"Человек всегда остается человеком, даже если одеть его в военную униформу, природу человека нельзя переделать. Поэтому в структуре вооруженных сил всех стран мира существует военная полиция, военная юстиция и военные суды, которые являются составной и неотъемлемой частью армейского организма", - сказал Day.Az, комментируя протесты, российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

Армия, по его словам, - это не только часть общества, но и его зеркало - скан или клон, которому свойственны те же болезни, которые есть в обществе. Солдат приходит в армию из общества и после службы возвращается в социум.

"Возможно, я говорю банальности, но от того, что истина банальна, она не перестает быть истиной. Армейская система стремится держать человека в подчинении, но ей не всегда удается сохранить свой тотальный контроль и купировать негативные проявления психики или воспитания индивида. Преступления совершают в первую очередь люди, и только во вторую очередь - солдаты, и подменять собой одно другим не стоит. Преступлений, совершенных военнослужащими, не бывает только там, где нет военнослужащих, а преступности нет только там, где нет людей. Все остальные разговоры - от лукавого", - считает российский аналитик.

Говоря о том, почему нынешние антироссийские выступления в связи с инцидентом в Гюмри намного слабее протестов прежних лет и практически не слышны требования о закрытии базы, Олег Кузнецов выразил предположение, что, вероятно, интерес к этой теме подогревался искусственно и угасает по мере того, как иссякает топливо, его разжигавшее и поддерживавшее.

"Я думаю, что сторонники Пашиняна реально боялись того, что российские военные силой будут вмешиваться в политические процессы в стране и будут вести себя не как союзники, а как оккупанты. Но этого не случилось, угроза оказалась надуманной, а не реальной, поэтому все вернулось, как сказано в Библии, "на круги своя"", - считает российский аналитик.

Зульфугар Ибрагимов