Москва отказалась передать Еревану соратника Кочаряна

Москва во второй раз отказала Еревану в выдаче проживающего в России экс-министра обороны Микаела Арутюняна.

Как сообщают армянские СМИ, Специальная следственная служба Армении получила ответ из России о том, что бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян является гражданином России.

ССС в связи с этим обратилась с просьбой назвать дату, когда Арутюнян получил российское гражданство. Это все, что смогла сделать в этой ситуации армянская сторона.

Напомним, что М.Арутюнян обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, он обвиняется в свержении конституционного строя. По этому делу проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, который арестован, а также бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Ранее, в сентябре стало известно, что объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ. Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, после изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ. Таким образом, в России опальному генералу ничего не грозит. Но, как отметил источник, в случае появления Арутюняна в странах СНГ, он может быть арестован и выдан Армении.

Источник уточнил также, что запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в экстрадиции Арутюняна будет отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт. А согласно Конституции РФ, граждане России не выдаются зарубежным странам, а тем более для привлечения их к уголовной ответственности.

Султан Керимов