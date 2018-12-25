Роухани: Для Ирана важно расширение отношений с Азербайджаном

Для Ирана важно расширение отношений с дружественным соседом, братским Азербайджаном. В последние годы отношения двух стран развивались по нарастающей, и сегодня наблюдаются тесное сотрудничество между Тегераном и Баку. Об этом, как передает Day.Az, президент Ирана Хасан Роухани сказал на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на информационный портал Администрации президента Ирана.

По словам главы государства, за последние пять лет президенты Ирана и Азербайджана встречались 12 раз.

"Азербайджан одна из близких к Ирану стран по своей культуре, религии и языку. Со дня восстановления независимости Азербайджаном между двумя странами налажены очень хорошие отношения, но очень важно расширение сотрудничества в промышленной, фармацевтической, научной и технологической сферах. Иран и Азербайджан также приняли важное решение по совместному использованию энергоресурсов Каспийского моря", - сказал Хасан Роухани.

Президент Ирана выразил надежду на то, что усилиями официальных лиц выполнение двусторонних договоренностей будет ускорено.

"Усилия по созданию коридора "Север-Юг", и стыковка железнодорожных участков Астара-Астара и Решт-Астара являются важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества по транзиту. Коридор "Север-Юг" соединит Персидский залив и Индийский океан, Азербайджан, Россию и Черное море с Восточной и Северной Европой", - подчеркнул Роухани.

По словам главы государства, правовой статус Каспийского моря важен для всех прикаспийских государств.

Что касается региональных проблем, то они, по словам президента, должны решаться путем переговоров и политическими методами. "Мы должны стараться решать региональные вопросы посредством обсуждений. В этом аспекте Иран готов оказать любую помощь в решении региональных конфликтов", - отметил президент Ирана.

Во время встречи председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов сказал, что Азербайджан и Иран - дружественные и братские страны. "Поэтому между нашими странами всегда были искренние и теплые отношения. Воля глав государств по развитию сотрудничества и взаимоотношений способствует большему развитию двусторонних связей", - отметил Асадов.

В свою очередь спикер парламента добавил, что необходимо работать по всестороннему развитию сотрудничества в торговой и экономической сферах: "В 2018 году товарооборот двух стран вырос на 40 процентов, и, учитывая существующие потенциалы, может быть максимально увеличен. По инициативе президентов Азербайджана, Ирана и России работы по коридору "Север-Юг" находятся на стадии завершения", - сказал Асадов.

Спикер парламента выразил надежду на то, что с запуском этого коридора торгово-экономические отношения между Ираном и Азербайджаном будут максимально развиваться.

В заключение председатель Милли Меджлиса сказал, что поддержка Ираном территориальной целостности соседних стран, его сотрудничество по региональным и международным вопросам достойны уважения. "Региональные проблемы могут быть решены странами региона", - подчеркнул Асадов.