Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются
25 декабря 2018 18:22 38
Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
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