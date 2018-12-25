Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются

Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

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