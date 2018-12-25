Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются

25 декабря 2018 18:22

Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az