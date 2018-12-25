Президент Ильхам Алиев присвоил двум сотрудникам минтруда и соцзащиты населения почетные звания

25 декабря 2018 18:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении по случаю 100-летия создания министерства труда и социальной защиты населения почетного звания "Заслуженный инженер" Буньятову Юнису Гейдар оглу, почетного звания "Заслуженный журналист" - Джафарову Парвизу Азиз оглу за плодотворную деятельность по развитию сферы социальной защиты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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