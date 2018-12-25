Произведение «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» увидело свет в Турции

На днях в братской Турции увидело свет еще одно грандиозное произведение о великом лидере Гейдаре Алиеве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, трехтомный роман-исследование "Гейдар Алиев. Личность и эпоха" депутата Милли Меджлиса, народного писателя Эльмиры Ахундовой впервые издано TEAS Press Yayıncılıq на турецком языке. Трехтомник на турецкий язык перевел известный писатель Азад Агаоглу.

Эльмира Ахундова в интервью АЗЕРТАДЖ в связи с этим сказала:

- Как вы знаете, в 2014 году мой семитомник "Гейдар Алиев. Личность и эпоха" получил высокую оценку и удостоился государственной премии. Во время вручения премии я сказала лично уважаемому Президенту и представителям государства, что впредь моя цель будет заключаться в том, чтобы перевести эти книги на иностранные языки и популяризовать в мире. Переработав семитомник, я, можно сказать, что создала новое трехтомное произведение. Затем обратилась в различные посольства, фонды, к известным лицам. Благодаря усилиям вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой произведение уже вышло в свет в столице России Москве. При поддержке моего друга, коллеги, посла Азербайджана в Венгрии Вилаята Гулиева оно издано на венгерском языке в столице Венгрии Будапеште. Изданные на английском языке книги в издательском доме TEAS Press мы презентовали в парламенте Великобритании в Лондоне. Как видите, сейчас эти книги также напечатаны на турецком языке в изящном оформлении в издательском доме TEAS Press в Турции.

Это событие меня очень обрадовало, потому что книга о гениальном Гейдаре Алиеве в таком широком формате издается в братской Турции впервые. Верю, что благодаря этим книгам известные представители турецкой общественности смогут глубоко изучить деятельность такого гениального политика, как Гейдар Алиев, его многолетнюю напряженную борьбу за независимый Азербайджан, удивительные личные качества и многие другие интересные моменты. Хотелось бы, чтобы эта книга была широко распространена в Турции. Верю, что это произведение вызовет очень широкий читательский интерес. Потому что Гейдара Алиева хорошо знают в Турции, его память, как человека, заложившего основы вечной азербайджано-турецкой дружбы, высоко почитается.

В заключение выражаю глубокую признательность издательскому дому TEAS Press Yayıncılıq и всем, кто принимал участие в издании версии книги на турецком языке, желаю им новых успехов, грандиозных проектов. Надеюсь, что этот трехтомник будет издан на других иностранные языках благодаря тем, кто любит и почитает великого Гейдара Алиева.