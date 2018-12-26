ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Кенгерли, Сарыджалы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.
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