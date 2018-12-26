Визитной карточной Армении стало торгашество

Никол Пашинян до выборов обещал, что закроет несколько министерств. После выборов сказал, что закроет, поскольку этого требует общественность, а "запрос общественности" для него - нечто сакральное, хотя все эти запросы рождаются именно в его голове и навязываются на общественности.

Сотрудники подлежащих закрытию армянских министерств почти единогласно проголосовали в пользу блока "Мой шаг". А теперь жалуются, почему их оставляют без работы.

Очень странное поведение: люди знали, что их ждет, приблизили этот час, а потом орут - спасите нас. Им же говорили, что вышвырнут на улицу и оставят без еды, а они голосовали в пользу того, кто обещал сделать их бомжами.

К примеру, сотрудники министерства культуры Армении, которые становятся безработными по "общественному запросу", прибегли к забастовке. Они говорят, что культура (имеют в виду себя) - визитная карточка Армении, и они должны остаться неприкосновенными. А Никол Пашинян, как ни странно, говорит мудрую вещь. Он сказал: пусть шесть месяцев позабастуют, а затем посмотрим, пострадает ли от этого культура. Разумеется, он прав: ничего не изменится, не может пострадать то, чего нет, а это министерство имеет с культурой ровно столько общего, сколько сегодняшняя Армения - с так называемым армянской государственностью и армянским народом.

Что касается культуры, то приведем только один пример: сегодня в Ереване остался всего один-единственный кинотеатр, все остальные превратились в базары и рынки. Даже для самого маленького кинотеатра ("Раздан") не нашлось применения в другой сфере, и сегодня там действует магазин по продаже коньяка. Более крупные, как пишут армянские СМИ, превратились в вещевые ярмарки, автосалоны и пр. О чем это говорит? Это доказывает, что визитной карточной Армении является не культура, а торгашество, ибо объекты культуры в условиях сегодняшней Армении превратились в центры торгашества. Соответственно, правильно сделал бы Никол Пашинян, если бы переименовал министерство культуры в министерство торгашества РА и сохранил его славный "визитно-карточный" коллектив.

Одним словом, визитной карточной Армении стало торгашество, что является доказательством слов великого Канта об армянском народе, где в частности говорится: у армян, господствует какой-то торговый дух особого рода...

Сабухи Иманов