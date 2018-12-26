В мэрии Еревана чуть не дошло до мордобоя

Страсти в ереванском Совете старейшин накалились до предела. Пришлось объявлять 15-минутный перерыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения", все началось с того, что во время словесной перепалки с главой фракции "Луйс" Давидом Хажакяном мэр Айк Марутян упрекнул его в бездействии и дармоедстве.

"За что вы получаете 55 тысяч драмов? (порядка 120 долларов -ред.)", - заявил он.

Это возмутило Хажакяна, но словесную перепалку удалось пресечь.

Позже слово взяла член фракции "Луйс" Ани Хачатрян, перечислив все проблемы, которые были решены благодаря работе блока "Елк", правопреемником которого и является, по сути, фракция "Мой шаг".

"И это получая всего 55 тысяч драмов. Как бы вы ни "шугались", именно благодаря "Елк" была осуществлена революция, и вы является наследниками этой фракции. И благодаря этим 55 тысячам вы сейчас стали мэром", - парировала она.

На это Марутян заявил, что тоже может попрекнуть в не доведенной до конца и не проделанной работе. Хачатрян возразила, что нынешней власти легко говорить, в том время как они были вынуждены бороться с огромной фракцией республиканцев.

"Молчали несколько заседаний, и казалось, что вы правы. Это не так, господа. Все то, что вы делали за 55 тысяч, я делал бесплатно по разным вопросам и участвовал во многих процессах", - заявил мэр.

Хачатрян указала на то, что говорит с человеком с 20-летним оппозиционным стажем. Тут Марутян спросил, сколько ей лет и страсти вновь накалились.

Вмешался Хажакян, после чего он выступил с внеочередным докладом.

"Обещаю быть последовательным и на протяжении пяти лет скрупулезно вести учет каждой потраченной вами из бюджета копейке, и не работать с вами больше в конструктивном русле", - заявил он.

Марутян не остался в долгу и заявил, что "красную линию" [после которой конструктивный диалог невозможен] обозначили сами представители фракции постоянными репликами во время его выступлений, которые искажали его слова.

Изабелла Абгарян призвала прекратить полемику, не путать работу с шоу перед камерами и журналистами.

"Кому-то плохо? (известная фраза Никола Пашиняна, ставшая мемом - ред.)", - иронично бросил Хажакян.

"Это вам плохо. Если мы о многом не говорим, то это не значит ... ", - не успела завершить фразу Абгарян, так как ее перебила Хачатрян, заявив, что не позволит дискредитировать их деятельность в городской администрации.

Страсти стали накалятся и мэр был вынужден объявить перерыв в 15 минут.