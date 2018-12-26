WikiLeaks: Посольство США в Армении приобрело устройства для слежки

WikiLeaks опубликовал данные о закупках посольствами США в разных странах мира. Примечательным являются данные о закупке посольством США в Армении в апреле 2016 года предназначенных для широкого спектра смартфонов и различных операционных систем устройств по взлому, передает Day.Az со ссылкой на panorama.am.

Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, коснувшись публикации WikiLeaks, отметил: "Это не вопрос прослушки. Электронная разведка НАТО и без того - у подножья Арарата, красиво ловит все сигналы. Это для проникновения в физически досягаемый телефон, когда он защищен посредством пароля или иначе. Что это значит? Теоретически, когда оставляешь телефон при входе, какой-то дядя может проникнуть и скопировать какие-то файлы.

И здесь не только речь о посольстве США. При посещении любого учреждения предпочтительнее не брать туда телефона вообще, если в ходе визита его приходиться оставлять при входе.

Подобное проникновение сегодня возможно повсюду, подобные устройства сегодня есть на рынке и доступны госведомствам. Только не говорите, что вам нечего скрывать", - написал Самвел Мартиросян.

Отметим, при входе в посольство США в Армении телефоны, компьютеры и носители забирают и у журналистов.

Panorama.am по данному вопросу попытается получить комментарий посольства.