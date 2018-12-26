Пашиняна обвиняют в безнравственности и нечестности

Никол Пашинян вновь доказал, что верен своей сущности. Обманывать армянскую общественность и попытки отвлечь ее от реальности, похоже, становятся основными принципами его деятельности.

Вот он у себя на Фейсбуке пишет: "Поскольку как-то не зафиксировалось, считаю должным подчеркнуть. Впервые результаты парламентских выборов не будут оспариваться в Конституционном суде. Точкой отсчета является 1996г., когда был учрежден Конституционный суд. После этого результаты всех выборов в НС оспаривались в КС. Внеочередные парламентские выборы 2018г. - единственное исключение".

То есть, Никол Пашинян хочет заверить и убедить, что выборы прошли справедливо и безупречно, ибо никто результатов не оспорил. Однако в действительности выборы были сфальсифицированы, о чем знает также Никол Пашинян.

Как пишут армянские СМИ, по сравнению с предыдущими есть всего несколько различий: избирательных взяток не раздавали, вместо этого Никол Пашинян нарушил правила игры, запретив деятелям от саргсяновского РПА поддержать республиканцев и потребовав у них принести голоса для своего блока "Мой шаг", a все другие административные рычаги был задействованы сполна, как и раньше. Разве это не безнравственно и нечестно, играть в футбол с командой, заранее сняв вратаря и ключевых нападающих.

И, следовательно, нельзя восхищаться победой, одержанной такой ценой. Но Никол Пашинян восхищается.

В действительности же, как отмечают армянские эксперты, есть две причины отказываться от оспаривания результатов выборов.

Они пишут, что ни у кого в Армении нет ни таких "сторонников", ни желания его иметь и погнать его на улицу. Ну, а главная причина в том, что ни один нормальный человек не захотел иметь дело с людьми, которых называют "быдлом Никола Пашиняна". И если теперь эти причины радуют Пашиняна, значит, пусть они радуются. До того момента, когда в Армении опять изменится ситуация, и "быдло Никола Пашиняна" как политический фактор в Армении перестанет существовать.

Сабухи Иманов