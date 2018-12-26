Звериная ненависть в армянских соцсетях перешла все границы

В Армении набирает силу скандал, возникший в связи с освобождением под залог генерала Манвела Григоряна.

На днях суд освободил преступного генерала под залог. В ответ на это в "вотчине" Григоряна Эчмиадзине поднялась волна протеста, после чего и.о. премьера Никол Пашинян заявил, что был не в курсе и никто у него разрешения на освобождение генерала Манвела не просил.

После этого глупейшего заявления Пашиняна активизировалась Генпрокуратура, правоохранительные органы, началась массовая травля судьи, принявшего такое непопулярное решение.

"Спутник-Армения" замечает, что армянский сектор Facebook наполнен неуемной злобой в адрес судьи Давида Балаяна, принявшего решение об изменении меры пресечения в отношении генерала Манвела Григоряна, и дружным хором группы поддержки новой власти по поводу реформирования министерств.

По признанию обозревателя издания, "читаешь порой комментарии в армянском секторе Facebook и диву даешься: вот откуда у людей столько злобы, уже ненормальной какой-то, дикой, звериной".

Понятие "презумпции невиновности" определенной части армянского общества совершенно неведомо, равно как этой части никак не объяснить, что преступником человека признает исключительно суд, а не их личные симпатии и антипатии, изложенные в фейсбучьих постах и комментариях.

"А если без шуток, то действительно настораживает зашкаливающая порой массовая злоба, явно пытающаяся подменить собой правосудие. И это ли не давление на судей, которого просто не должно быть, от слова "вообще"? И еще, помимо злобы: уверенность в том, что собственное мнение есть истина в конечной инстанции, означает не болезнь общества, а его незрелость. Агрессивную, порой, незрелость, и никакие "бархат", "любовь" и "согласие" тут и рядом не валялись", - пишет армянское издание.

А тем временем, как пишет газета "Грапарак", после освобождения Манвел Григорян до вчерашнего дня находился в своем особняке в селе Аршалуйс, который обещал подарить государству. Приближенные к генералу заверяют, что перед дверью его дома выстраиваются очереди - приезжают его повидать как из Армении, так и из оккупированного Карабаха, хотя имена визитеров не называются...

Зульфугар Ибрагимов