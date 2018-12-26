Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса в Ясамальском районе
26 декабря 2018 12:07 1 922
26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой дороги, соединяющей Бакинскую кольцевую автодорогу с улицей Шарифзаде, а также Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства и его супруга заложили фундамент нового жилого комплекса общей площадью 15,4 гектара.
Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в реконструированном парке на территории Ясамальского района.
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