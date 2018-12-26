Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке отдыха в Ясамальском районе Баку - ФОТО
26 декабря 2018 13:41 1 574
26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции в парке отдыха, расположенном на улице Мухаммеда Хиябани в жилом массиве Ени Ясамал.
Об этом сообщает Day.Az.
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