Даже армянофилы переходят на сторону Азербайджана - история Тарасова

Обозреватель российского издания Регнум Станислав Тарасов хорошо известен своей четко проармянской позицией во всех вопросах. Точнее, был известен. Верный "рыцарь" армянского агитпропа, он многие годы шел этим путем, не делая даже попыток свернуть вправо или влево. В каком-то смысле Тарасов - наш "соотечественник", так как родился в Гяндже. Тем не менее, до последнего времени в его публикациях звучала лишь, мягко говоря, нелюбовь к Азербайджану и необъяснимая страсть ко всему армянскому.

Статьи Тарасова были кладезью антиазербайджанской мысли, откуда армянский агитпроп черпал неожиданные мысли и безумные идеи. Чего, например, стоят его оценки заработавшей осенью прошлого года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Напомним, что проект к большой радости армянских спонсоров был расценен им как свидетельство того, что "Баку вскоре пойдет на компромисс с Ереваном", то есть пойдет на уступки, ничего не получив взамен. А как рьяно он всегда выступал против продажи Азербайджану российского оружия, предрекая, что "все это" вот-вот прекратится. Велик его вклад также в попытки внести разлад в отношения Баку с Москвой и Тегераном. Заслуги же Тарасова перед армянскими оккупантами вообще неоценимы.

Все это пока что свежо и не забыто. И потому начавшиеся пару месяцев назад трансформации в мышлении господина Тарасова вызывают у нас удивление, а у армянских спонсоров (по всей видимости, теперь уже бывших) - беспокойство. Потому что ведущий сотрудник российского издания - не та фигура, которая что-то делает, исходя из своих собственных соображений и предпочтений.

Удивлять Тарасов начал еще в сентябре, когда в дежурном интервью Tert.am начал делать неожиданные заявления, полностью противоречащие армянским интересам и касающиеся успешных переговоров президентов Азербайджана и России в Сочи. Еще больше в Армении были оскорблены в лучших чувствах, когда обозреватель Регнум сравнил нынешнюю ситуацию в Армении с ситуацией после октябрьского переворота 1917 года и положением большевиков.

А на прошлой неделе Тарасов окончательно добил своих бывших фанатов, дав понять, что Азербайджан переиграл Армению на карабахском направлении. В Ереване происходит бог знает что, а "Баку уже знает, с кем и как вести переговоры".

После всего уже сказанного комментарий Станислава Тарасова по поводу интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу "Россия-24" звучит вполне органично. Недоумение осталось позади, а смена лагеря и приоритетов - налицо. В данном случае выходят на первый план уже не армянские, а российские интересы. Станислав Тарасов наконец осознал, что обязан служить в первую очередь им. И сориентировался теперь уже в более правильном направлении.

Анализируя высказывания Президента Азербайджана, он позитивно высказался о внешнеполитической активности Баку. Как пишет Тарасов, бросается в глаза повышенная динамика в азербайджано-российских отношениях. Интенсивно проводятся консультации с Турцией, интенсифицируются контакты с Ираном. "Баку стал действовать на опережение, чтобы если не снять все проблемы в отношениях с южным соседом, то внести в них мощный заряд прагматики, лишить Вашингтон шансов внести в отношения Баку и Тегерана сюжеты деструкции", - пишет он.

И такая политика Баку, считает обозреватель Регнум, высвечивает внешнеполитические провалы оппонирующего ему "революционного" Еревана, который продолжает плутать в геополитическом лабиринте. Позитивно оценив миролюбивые заявления Азербайджана в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Тарасов пишет: Президент Азербайджана явно переигрывает главу правительства Армении Никола Пашиняна, которому не хватает опыта своих предшественников. "Проблема Пашиняна не в Москве, не в Западе, а в искусстве Баку проводить широкие и масштабные внешнеполитические маневры", - признает журналист-армянофил.

Одним словом, трансформация Станистава Тарасова идет полным ходом. Что, конечно, раздражает и возмущает армянскую сторону, не привыкшую к такому здравомыслию с его стороны. Но поживем увидим, как далеко готов зайти российский журналист. Российско-армянские отношения, несмотря на все заверения сторон, ждут серьезные изменения, и проармянской ориентации многих бывших рекрутов агитпропа, похоже, приходит конец.

Зульфугар Ибрагимов