Пощечина Пашиняну от Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявления и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу нормализации отношений с Анкарой.

"Разве мы предпримем что-либо без учета чувствительных для Азербайджана вопросов? Нужно нормализовать отношения, одновременно решив проблемы как с Турцией, так и Азербайджаном. Нужно решить вопрос Карабаха, вопрос аннексированных территорий", - цитируют Чавушоглу армянские СМИ со ссылкой на Ermenihaber.

Напомним, что после парламентских выборов Никол Пашинян заговорил о нормализации отношений с Турцией.

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха, заявил Пашинян. "Мы готовы установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий, и надеемся, что Турция займет такую же позицию", - сказал он, сообщает ТАСС.

При этом Пашинян признал, что "отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан".

Можно сказать, что и.о. премьера Армении признал факт наличия связи карабахского конфликта с урегулированием отношений с Турцией. Не видеть этой связи, означает противоречить истине.

В Армении хотят забыть причину, по которой была закрыта турецкая граница. Это была не блажь, не просто тюркская солидарность, а реакция на реальную ситуацию - оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

Но Мевлют Чавушоглу еще раз армянской стороне об этом напомнил.

Султан Керим