Пощечина Пашиняну от Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявления и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу нормализации отношений с Анкарой.
"Разве мы предпримем что-либо без учета чувствительных для Азербайджана вопросов? Нужно нормализовать отношения, одновременно решив проблемы как с Турцией, так и Азербайджаном. Нужно решить вопрос Карабаха, вопрос аннексированных территорий", - цитируют Чавушоглу армянские СМИ со ссылкой на Ermenihaber.
Напомним, что после парламентских выборов Никол Пашинян заговорил о нормализации отношений с Турцией.
Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха, заявил Пашинян. "Мы готовы установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий, и надеемся, что Турция займет такую же позицию", - сказал он, сообщает ТАСС.
При этом Пашинян признал, что "отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан".
Можно сказать, что и.о. премьера Армении признал факт наличия связи карабахского конфликта с урегулированием отношений с Турцией. Не видеть этой связи, означает противоречить истине.
В Армении хотят забыть причину, по которой была закрыта турецкая граница. Это была не блажь, не просто тюркская солидарность, а реакция на реальную ситуацию - оккупацию Арменией территорий Азербайджана.
Но Мевлют Чавушоглу еще раз армянской стороне об этом напомнил.
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