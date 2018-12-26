Такой «футбол» им не нужен: оккупированный Карабах как прототип Васюков

Под новый год принято радовать и баловать себя и своих родных чем-то приятным. Делать это жаждут все, вне зависимости от страны проживания, пола, возраста, политической и сексуальной ориентации и финансового положения. Другое дело, что получается у всех также по-разному. Кто-то рад возможности накрыть стол, хотя бы отдаленно напоминающий праздничный, а кто-то уже и не знает, куда на сей раз поехать на отдых или какую иномарку еще себе прикупить.

Ясное дело, что и карабахским сепаратистам ничто человеческое не чуждо. Не сказать, что они прямо-таки совсем нервными стали. Ведь, деньги им не жгут ляжку, как говаривал герой кинофильма "Калина красная". Но маленький такой "бардельеро" они всегда рады устроить. И не важно, как в реальности все будет называться. Главное - привлечь к себе хоть какое-то внимание. Так ведь оно будет приятно всегда, но под Новый год особенно. И вот тут на помощь приходит его величество футбол. Любимый миллиардами людей вид спорта в так называемой "НКР" решили опошлить.

Нет, карабахские сепаратисты не стали поражать воображение футбольных фанатов предложением установить ворота по бокам поля, дабы выбиваемые в аут мячи летели в створ ворот, чем увеличивалась бы результативность матчей. Не предложили они и играть в футбол не кожаным мячом, а клубком из носков цвета флага Армении и никем не признанной "НКР". Ну, чтобы дешевле стоила игра, да и подарить потом этот клубок можно было бы кому-то. Чего эти носки цвета флагов РА по одному дарить, как то уже сделал Никол Пашинян, если можно сразу клубком кого-то порадовать.

Наконец, карабахские сепаратисты не внесли предложение обмениваться после матчей не футболками, а трусами. В общем, креатива не было с их стороны никакого, но желание вычлениться под Новый год не исчезало. И вот, решили в Ханкенди, что счастье состоит в том, чтобы провести в никем не признанном самообразовании не признаваемый ФИФА и УЕФА турнир, который громко назывался бы "чемпионатом Европы". Нет, ну тут они как-то даже поскромничали. Могли бы и "чемпионатом Галактики" все это действо назвать. Звучало бы еще более весело, да и Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) можно было бы напрячь с просьбой обеспечить прилет в оккупированный Карабах инопланетян. Кстати, в Ханкенди могут заявить, что Инопланетян - вполне себе возможная армянская фамилия.

В общем, цирк да и только! На манеже все те же. И, что особо интересно, к "чемпионату Европы" среди сепаратистов, что звучит почти как секс-марафон среди импотентов, решено было начать готовиться уже сейчас. Разнообразные карабахские чиновники уже заседают, предлагают, переживают и планируют. К примеру, заявляют, что неплохо было бы под все это дело построить в ряде оккупированных Арменией районов Азербайджана стадионы, отвечающие современным стандартам. Ведь, не в окопах же на передовой круглого гонять. Да и кто знает, что еще случится до июня следующего года! А бабло хочется распилить уже сейчас.

Какое? А то самое, которое планируют собрать за счет благотворителей. Осталось понять, каких именно. Тут ведь уже проходила информация, что состоятельные российские армяне перестали вкладывать в РА после смены власти в этой стране. Так что на ту авантюру, что в Карабахе "чемпионатом Европы" среди непризнанных государств называют, вряд ли кто-то существенно решит потратиться. При этом, безусловно, в Баку приложат все усилия для того, чтобы все причастные к этому действу получили заслуженное наказание. И это касается также и тех, кто решит поехать на этот балаган.

Да, именно балаган, крайне напоминающий плод фантазии Остапа Бендера, которым он делился с жителями Васюков. "Великий комбинатор" обещал превращение этого городка в Нью-Васюки посредством проведения там шахматного турнира с участием величайших гроссмейстеров, а ConIFA что-то чешет про "чемпионат Европы", пусть и среди сепаратистов. Суть финта одинакова - обобрать лопухов. Таковые в так называемой "НКР", как видим, наличествуют. Им тоже хочется верить в сказку. Особенно под Новый год.

Их право. Только вот финал этой истории будет ровно таким же, как в анекдоте про доверчивого мужичка, которого обвели вокруг пальца, напоследок сказав: "Такой взрослый, а в сказки веришь".

Акпер Гасанов