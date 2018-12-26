Армянский экономист: сокращения в Армении приведут к катастрофе

В Армении продолжаются бурные дискуссии в связи с ожидающейся "оптимизацией" правительственного аппарата. Под "оптимизацию" попадают пять министерств, сотрудники которых который день проводят акции, громко протестуют, устраивают пресс-конференции, но их все равно никто не слышит.

Сказали свое слово и экономисты, тоже не понимающие ход мыслей новых властей.

Никакой логики в предстоящем сокращении министерств нет, так как это решение было принято в спешке и не имеет никакого объяснения, заявил NEWS.am экономист Вардан Бостанджян.

По его словам, такой "необдуманный" подход новых властей Армении имеет под собой огромные риски и может привести к весьма плачевным последствиям. Самое главное, что люди окажутся на улице, и при нынешнем уровне бедности в Армении, это будет настоящей катастрофой. Только по официальным данным уровень бедности доходит до 32-34%, и это еще даже не отражает действительность, а на самом деле он колеблется в районе около 70% и даже больше, подчеркнул Бостанджан.

"И в этих условиях, под Новый Год, этих работников, которые добросовестно выполняли свою работу, по сути, выкинут на улицу. Это создаст лишь новые проблемы. Как можно так поступать с людьми?", - недоумевает армянский экономист.

Собеседник агентства также выразил серьезное сомнение по поводу того, что таким образом правительство намеревается сэкономить государственные средства и не допустить впредь неоправданных расходов, как это было при прежних властях.

"Они якобы экономят и хотят более рационально расходовать бюджетные средства, но выясняется, что в условиях нашей маленькой страны некоторые позволяют себе машины, кабинеты, обслуживающий персонал и так далее. То есть, по сути, ничего не изменилось. Командировки стали еще более роскошными. То есть, если кто-то заявляет об экономии, то никакой экономии, по сути, нет. Особенно, когда мы можем ознакомиться с множеством публикаций по этому поводу. Некоторые устраивают себе зарубежные туры и не понятно насколько это вообще необходимо для нашей страны", - заявил Вардан Бостанджян, добавив, что эти сокращения вызовут серьезное недовольство и за рубежом, особенно среди армянской диаспоры.

Напомним, что 20 декабря правительство ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О деятельности и структуре правительства". Согласно законопроекту, сокращаются 5 министерств, объединяясь с другими министерствами. Согласно "оптимизации" упраздняются министерства культуры, спорта и по делам молодежи, диаспоры, энергетики и сельского хозяйства. То есть указанные сферы больше не представляют необходимости для Армении?

Зульфугар Ибрагимов