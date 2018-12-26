За минувшие 15 лет Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг больших успехов. За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в статье председателя Центра исследования международных отношений, доктора философии по политологии Руфиза Гонагова, в которой рассказывается об успехах страны, достигнутых под руководством главы государства.

"Азербайджан сегодня ускоренно и всесторонне развивается и интегрирует в позитивные мировые процессы. Процесс интеграции в современный период характеризуется многосторонностью и сложностью. Учитывая это, Президент Азербайджана Ильхам Алиев при проведении интеграционной политики принял во внимание все необходимые аспекты, предыдущие просчеты других государств", - сказал Гонагов.

В итоге Азербайджан за короткое время не только стал современной страной в системе мировой цивилизации, но и стал местом, где на высоком уровне сохраняются присущие стране традиции, отмечается в статье.

В статье также говорится, что проведение первых Европейских игр именно в Азербайджане свидетельствует о том, что в стране на самом высоком уровне обеспечена защита прав человека, обеспечена безопасность.

"В преддверии первых Европейских игр Президент Ильхам Алиев сказал: "Это большое историческое событие, Так как Европейские игры проводятся впервые. Несмотря на то, что Олимпийские игры появились на Европейском континенте и впоследствии были возрождены также на Европейском континенте. Однако до сих пор Европейские игры не проводились. Проведение в Баку первых игр - это, конечно же, большое достижение, наш большой успех. Проведение этих игр в Баку на очень высоком уровне поддерживается населением. Мы ощущали эту поддержку и раньше. Как вы знаете, Азербайджан дважды выдвигал свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр. В то время были проведены опросы, было установлено, что население Азербайджана желает, поддерживает проведение Олимпийских игр в Баку, и этот фактор тоже играет очень важную роль", - говорится в статье Гонагова.

Также говорится, что проведение в Баку Европейских игр повысило роль Азербайджана в продвижении современной мировой культуры.

В статье отмечается, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс стала одним из самых крупных проектов в регионе и положила начало новому Шелковому пути. "Известно, что в период существования древнего Шелкового пути регион Южного Кавказа играл роль моста. Превращение Азербайджана, наряду с Турцией и Грузией, в одну из стран, играющую важную роль в новом Шелковом пути, является результатом успешной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - отметил Гонагов в своей статье.

В статье говорится, что благодаря прагматичной политике Президента Ильхама Алиева была заложена основа "Бакинского процесса". Также отмечается, что проведением международных гуманитарных форумов Азербайджан привнес традиции межцивилизационного диалога и идеи глобальной культурной и политической толерантности.

Также отмечается, что благодаря созданию новых предприятий и рабочих мест в рамках программы социально-экономического развития регионов стал постоянным процесс увеличения занятости населения Азербайджана.

"Тот факт, что Азербайджан в Doing business занял 64-е место по индексу человеческого капитала, по индексу уровня образования - 71-е место, по наличию благоприятной среды, по индексу рабочей силе и занятости - 55-е место, является результатом мероприятий, проведенных в стране в направлении устойчивого развития", - говорится в статье.

Гонагов отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане "Годом исламской солидарности" стало не только призывом к солидарности исламских стран, но и новым призывом к тому, чтобы положить конец угрозам в отношении мусульманских народов, призывом к диалогу между цивилизациями.