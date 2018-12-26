Посол о развитии азербайджано-турецких отношений

2018 год стал важным для азербайджано-турецких отношений.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что в этому году были реализованы проекты TANAP, НПЗ Star, с участием глав обеих государств был проведен большой парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.

"2018 год стал незабываемым годом с точки зрения отношений между двумя странами. Надеюсь, что 2019 год будет еще успешнее", - отметил посол.