Посол о развитии азербайджано-турецких отношений
26 декабря 2018 20:36 124
2018 год стал важным для азербайджано-турецких отношений.
Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Посол отметил, что в этому году были реализованы проекты TANAP, НПЗ Star, с участием глав обеих государств был проведен большой парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.
"2018 год стал незабываемым годом с точки зрения отношений между двумя странами. Надеюсь, что 2019 год будет еще успешнее", - отметил посол.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!