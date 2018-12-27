Армяне вновь обстреляли мирных жителей Азербайджана, ранена женщина
26 декабря в результате обстрела в первой половине дня подразделениями вооруженных сил Армении кладбища на территории села Мирашелли Агдамского района один человек получил ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, жительница села Баш Гервенд Агдамского района Аллахвердиева Дильшад Аллахверди гызы, 1945 года рождения, прибывшая из Баку в район, чтобы посетить могилы племянника-шехида и брата, и несколько ее близких родственников подверглись обстрелу со стороны врага.
В результате обстрела пожилая женщина получила ранение в ушную полость. Д.Аллахвердиева была доставлена в Агдамскую районную больницу. Ей оказана первичная медицинская помощь.
Пресс-служба Министерств обороны подтвердила факт.
Напомним, что это происходит уже не впервые. В результате обстрела врагом именно этого кладбища большое число мирных жителей и прежде получали различные пулевые ранения. Среди них были и погибшие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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