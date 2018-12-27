Азербайджан - пример открытости миру и защиты национальных интересов. Послесловие к интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу «Россия-24»

Интервью - это особый жанр в журналистике. В профессиональной "тусовке" его принято сравнивать с танго, которое танцуют вдвоем. Только вот есть и другое сравнение - с изысканным кулинарным шедевром, который должен быть, конечно, горячим, но в меру, острым - тоже в меру, в определенной ситуации может быть сладким, но ни в коем случае не приторным.

И, конечно же, свои секреты мастерства есть и у тех, кому приходится давать интервью, в том числе у политических лидеров. Уверенно держаться перед камерой и складно говорить для настоящего успеха еще не достаточно. Куда важнее другое: а что этот лидер может сказать зрителям, собственным согражданам и избирателям? Здесь нужны уже не секреты пиар-технологий, а успешная политика.

И вот, на этом фоне интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу "Россия-24" представляло собой настоящий "мастер-класс" - и в самом интервью, и в той политике, которая за ним стояла.

Подводя итоги уходящего года, глава государства отметил: "В целом, год был успешным для нашей страны. Азербайджан успешно развивался. В международном плане мы укрепили традиционные отношения с нашими основными партнерами, в первую очередь, с соседними странами. Была подписана Конвенция по урегулированию правового статуса Каспийского моря. Считаю, что это - исторический документ, еще более сближающий прикаспийские страны". Напомнил глава государства и о другом: "В двустороннем формате год был очень для нас активным. Мы провели очень много двусторонних встреч и участвовали активно в работе международных организаций. В Баку был проведен международный форум на уровне министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, а в следующем году будет проведен саммит, и Азербайджан в следующем году возглавит эту крупнейшую международную организацию".

Но, вероятно, куда более важным было другое. Президент Ильхам Алиев отметил: "С точки зрения внутриполитических процессов страна успешно развивалась. Внутри Азербайджана не существует потенциальных рисков. А что касается внешних потенциальных рисков, нам удается себя от них беречь".

А вот здесь уже нужен комментарий. Стабильность - это непременное условие и успешных социальных реформ, и экономического развития, и уверенной дипломатии, но сама она тоже результат этих самых реформ и развития.

И вот о реформах Президент Ильхам Алиев рассказал весьма доходчиво. По словам главы государства, "2018 год стал в этом плане, думаю, очень важным. Достаточно сказать, что по оценке Doing business Всемирного банка за этот год Азербайджан поднялся на 32 ступеньки и занял 25-е место в мире. То есть, это говорит о том, что те реформы в плане облегчения ведения бизнеса, прозрачности, поддержки предпринимательству дают хорошие результаты. Это, конечно же, повышает наш инвестиционный рейтинг, и в этом году мы привлекли 10 миллиардов долларов инвестиций. Это дает уверенность инвесторам и также демонстрирует нашу решимость на продолжение политики реформ. Инфляция была чуть более 2 процентов. Доходы населения выросли более чем на 9 процентов. Мы увеличили свои валютные резервы. Держим на приемлемом уровне внешний долг, который находится примерно на уровне 20 процентов от ВВП. Разработана стратегия на ближайшие годы снижения внешнего долга до 10 процентов ВВП. Думаю, что это будет вполне реально. Также должен сказать в этой связи, что наши валютные резервы почти что в 5 раз превышают наш внешний долг. То есть, при желании мы можем рассчитаться со всеми кредиторами в течение максимум одного года. То есть, макроэкономическая ситуация стабильная".

Здесь опять-таки нужен комментарий. Подробного "разбора" заслуживает каждый из приведенных Президентом Ильхамом Алиевым тезисов. Но отметим главное: 10 миллиардов инвестиций - верный и весьма информативный критерий доверия к стране. Потому как инвесторы рискуют собственными, и немалыми, деньгами, а значит, тоже будут просчитывать все возможные и невозможные риски. И уж тем более делать выводы насчет перспектив и своей сферы, и страны в целом. А Азербайджан, будучи нефтегазовой страной, демонстрирует уверенные темпы роста в то время, когда ситуация на мировом рынке для экспортеров "черного золота" - не самая благоприятная. И экономика нашей страны не просто демонстрирует устойчивость - Азербайджан реализует еще и важные социальные инициативы. Президент Ильхам Алиев напомнил: "Мы решили очень много социальных вопросов. В этом году около 6 тысяч семей вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами и квартирами, где-то это примерно около 30 тысяч человек. То есть, небольшой город в течение года был построен для тех, кто является самой нуждающейся частью нашего общества".

Напомним: беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане не 30 и даже не 300 тысяч человек - их более миллиона. И сегодня в нашей стране проводится огромная работа по улучшению социально-бытовых условий их жизни.

Но важно другое. Социальные проекты - это лучший и наиболее "доходчивый" способ улучшить реальные условия жизни граждан собственной страны. И приток в государственную казну денег, в том числе, вернее, прежде всего тех же "нефтегазодолларов", создает нешуточный соблазн решать проблемы по принципу "продадим нефть и газ и купим все остальное", начиная от товаров первой и далеко не первой необходимости и заканчивая, простите за цинизм, симпатиями получателей разнообразных пособий и субсидий. Только вот подобные схемы почти всегда заканчиваются социально-экономической катастрофой. Куда надежнее - и куда труднее - заставить нефтедоллары "работать", реинвестировать их, вложить в другие сферы экономики. И заодно снизить зависимость страны от весьма непостоянных цен на нефть, избавить от "нефтегазовой зависимости" и т.д.

В своем интервью Президент Ильхам Алиев напомнил: "...Мы всегда больше внимания уделяем ненефтяной экономике и ненефтяной промышленности. И вот в этом направлении у нас, я думаю, результаты будут намного лучше. По итогам 11 месяцев мы видим рост ненефтяной промышленности в объеме более 9 процентов. Это результат, в первую очередь, нашей программы индустриализации, развития ненефтяного сектора, малого и среднего предпринимательства, создания выгодных условий для фермеров. Наши фермеры освобождены от всех налогов, за исключением налога на землю, и государство выделяет большие субсидии и в плане удобрений, топлива, также и субсидии на производство с тем, чтобы мы стали более значимой страной в плане экспорта сельхозтоваров. Поэтому будущее развитие нашей экономики, конечно, будет всегда поддерживаться нефтегазовым сектором, но устойчивое развитие будет связано с промышленностью, сельским хозяйством, высокими технологиями".

А вот тут опять нужно пояснение. Азербайджан не просто реинвестирует нефтедоллары. Наша страна создает новую экономику - современную, наукоемкую и высокотехнлогичную. Причем это касается и современных агрокомплексов, и новой, конкурентоспособной промышленности, и высокотехнологичных проектов, прежде всего в сфере ИКТ. Президент в своем интервью особо отметил, в частности, запуск на орбиту третьего азербайджанского спутника и подчеркнул: "Азербайджан - уже активный член международного космического клуба. У нас уже 3 спутника. Это также говорит о наших намерениях и наших успехах". И это для нашей страны не "проект престижа", а проект развития. И вот эта экономическая "устойчивость" позволяет нашей стране уже на новой основе развивать отношения с другими государствами.

По совершенно понятной причине, особое место в интервью телеканалу "Россия-24" было уделено отношениям Азербайджана и РФ. Президент с удовлетворением отметил: "В этом году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно. Наши отношения в принципе характеризуются очень динамичным развитием, стабильностью, предсказуемостью. Мы - добрые соседи и надежные друзья". Глава государства упомянул и 6 своих встреч с президентом России Владимиром Путиным, и взаимные инвестиции, и то, что российские банки финансируют азербайджанские проекты, не боясь потерять деньги. Большое внимание было уделено транспортным и инфраструктурным проектам. И, конечно же, туризму. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "россияне занимают первое место по количеству туристов в Азербайджан". По словам главы государства, "в этом году более 800 тысяч россиян посещают нашу страну и чувствуют себя очень комфортно, как дома". А это тоже показатель и безопасности, и доброжелательности, и общего развития.

Все это и позволило Президенту Ильхаму Алиеву озвучить вывод: "Так что наши отношения очень насыщены и, я думаю, являются хорошим примером, как должны строить отношения соседи".

Добавим от себя: эти отношения строятся именно так, как подобает независимым государствам, без комплексов "старших" и "младших" братьев, без перечисления исторических обязательств и исторических обид. И это касается не только России. Президент Ильхам Алиев отметил: "Я должен сказать, что у нас с абсолютным большинством стран-членов Евразийского союза очень тесные, дружественные отношения, в том числе в торгово-экономической сфере. У нас существуют договора о свободной торговле с этими странами. Конечно, главный наш торгово-экономический партнер - это Российская Федерация. Также у нас существует формат свободной торговли. Поэтому мы, конечно же, будем наращивать потенциал сотрудничества. На данном этапе это сотрудничество носит больше двусторонний характер, иногда трехсторонний, но не шире. Как будут развиваться события в следующем году - покажут время и конкретные результаты".

Конечно, большое внимание в интервью было уделено и крупнейшему инвестиционному проекту - "Южный газовый коридор", который объединяет и разработку богатого месторождения "голубого топлива"- "Шахдениз", и систему трубопроводов для экспорта газа на европейские рынки. Глава государства особо отметил сотрудничество России, Турции и Азербайджана.

Как подчеркнул Президент Азербайджана, "исходя из того, что азербайджанский газ будет в определенной степени обеспечивать энергобезопасность европейских стран, мы ощущали поддержку со стороны Евросоюза". Вместе с тем Президент Ильхам Алиев отметил и другое. По его словам, "значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и, в целом, в геополитическом плане растет. Страна становится более развитой, имеет больше планов по утверждению себя в регионе, и пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление. Но оно не связано с энергетическими факторами, оно связано с попытками втянуть иной раз нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране. Я в начале беседы сказал, что в нашей стране, в Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз - ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических. Все, что может нарушить покой наших граждан, может быть привнесено извне. Поэтому мы очень бережно относимся к вопросам, связанным с нашим суверенитетом, очень чувствительно к этому относимся, к вопросам, связанным с нашей безопасностью, с безопасностью наших граждан. Поэтому попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско. Наверное, кому-то это не нравится, и периодически мы видим эти результаты. Как правило, они выражаются в принятии каких-то резолюций международных организаций, где мы вообще не участвуем".

Напомнил Президент и о том, что против Азербайджана "активно используются пропагандистские фейковые вбросы в прессу. Это излюбленный метод очернительства, шантажа и попыток оказать давление. Но у нас уже выработался к этому иммунитет. Граждане Азербайджана очень хорошо понимают, что стоит за этими попытками информационных вбросов. Уверенное и поступательное развитие, безопасное развитие, стабильное развитие Азербайджана - это самый лучший ответ всем тем, кто хочет нам навредить".

Для того, чтобы иметь возможность заявить это, главе государства надо действительно располагать огромным кредитом доверия граждан. А вот этот кредит доверия складывается прежде всего за счет конкретных дел, и в микро-, и в макро-измерении. Более того, здесь нельзя останавливаться на достигнутом и пытаться "жить на проценты" с политического капитала.

В своем интервью Президент Ильхам Алиев не только подводил итоги 2018 года, но и делился планами на год 2019-й: "В 2019 году, я уверен, наша страна будет развиваться поступательно. Те реформы, которые мы осуществляем, уже большая их часть себя проявит в 2019 году. Мы закончим процесс трансформации азербайджанской экономики, поэтому, думаю, в плане экономического развития все планы будут реализованы. Также уже принят государственный бюджет. Он как всегда и социально ориентирован. Поэтому все социальные программы будут реализованы".

Кроме того, Президент Ильхам Алиев напомнил: "Также в 2019 году, я думаю, будут сделаны важные шаги для превращения Азербайджана в международный транспортный центр. Сегодня проекты "Север-Юг" и "Восток-Запад" проходят через нас. Мы - единственная страна, которая участвует в этих двух проектах, а количество стран, которые подключаются к этим проектам, с каждым годом растет. Мы создали самую современную транспортную инфраструктуру в Азербайджане - железнодорожную, морские перевозки, авиаперевозки, 6 международных аэропортов, автодороги. Могу сказать, что, по оценкам Давосского экономического форума, по качеству автомобильных дорог Азербайджан в мире занимает 34-е место. Это достаточно высокий показатель, говорит о том, какое внимание мы уделяем этим проектам".

А это важная часть той самой новой экономики, проекта возрожденного Шелкового пути. И да, еще одна деталь: эта новая инфраструктура охватывает множество стран, включая Россию, Иран, государства Центральной Азии, Грузию, Турцию, но обходит Армению. Ту самую Армению, которой сегодня самое время задуматься над озвученным Президентом Ильхамом Алиевым важным "месседжем": "Также, конечно, мы надеемся, что в 2019 году будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Думаю, что события, которые произошли в Армении весной этого года, - это наглядный показатель бесперспективности политики сохранения статус-кво со стороны Армении. Мы за эти годы прошли очень большой путь в развитии, и баланс экономического потенциала и всех других компонентов между Азербайджаном и Арменией давно уже нарушен.

Затем глава государства напомнил: "Думаю, что наша политика по наращиванию экономического потенциала, энергетических, транспортных проектов в определенной степени и стала причиной того, что в Армении произошло. Помимо всех прочих вопросов, которые беспокоили армянское общество, одним из факторов событий весны этого года было тяжелое социально-экономическое положение, в которое Армения попала или сама себя туда ввергла. А это, я глубоко убежден, произошло в результате неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Поэтому я думаю, что и в обществе Армении, и во властных структурах будет больше понимания того, что только при справедливом урегулировании конфликта, только после освобождения оккупированных территорий армянская экономика сможет существенно вырасти. В противном случае, думаю, что результатов серьезных социально-экономических преобразований в Армении будет ожидать трудно".

Как уверен Президент Ильхам Алиев, "единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию страны - это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно выйти с территорий, которые им не принадлежат, и дать возможность сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли. Поэтому есть надежда, что в этом плане будет больше понимания".

И к этому "месседжу" Еревану, повторим уже в который раз, следует прислушаться.

Нурани, специально для Day.Аz