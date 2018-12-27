Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии спортивно-оздоровительного клуба министерства по чрезвычайным ситуациям - ФОТО
27 декабря 2018 10:43 1 366
27 декабря состоялось открытие спортивно-оздоровительного клуба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия спортивно-оздоровительного клуба, ознакомился с созданными здесь условиями.
Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных в спортивно-оздоровительном клубе условиях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!