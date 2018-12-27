Депутаты от блока Пашиняна боятся опозориться в парламенте

Очень скоро команду Никола Пашиняна ждет серьезное испытание. Начинает работать новый парламент, и получившим мандаты "детям" митингов придется что-то делать, чтобы граждане не пожалели о своих голосах. А сделать это очень и очень трудно, если нет опыта, подготовки и умений. Некомпетентная команда, как ожидается, будет выглядеть очень жалко.

Как пишет газета "Грапарак", к началу сессии парламента нового созыва в блоке "Мой шаг" проводится бурная подготовительная работа. Под надзором Лены Назарян для новоявленных депутатов организуются "тренинги" с тем, чтобы они усвоили закон "Регламент Национального Собрания" и не опозорились во время заседаний.

Однако самое примечательное - это вопрос распределения рабочих кабинетов. "Решили провести жеребьевку, чтобы все было справедливо. Есть кабинеты, в которых должны сидеть по двое, многие не соглашаются, посему принято такое решение", - рассказал источник издания. Когда состоится жеребьевка, пока неизвестно. Но зато известно, что Лена Назарян займет кабинет Арпине Ованнисян, Ален Симонян устроится в кабинете Шармазанова.

Газета также сообщает - опять же, со ссылкой на свои источники, что назвавшаяся оппозиционной фракция Эдмона Марукяна "Светлая Армения" намерена "подвергнуть испытанию" новые власти и предложит создать постоянную комиссию, которая занимается вопросами ЕАЭС.

Отметим, что Марукян позиционирует себя как прозападный политик.

Султан Керим