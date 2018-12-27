Азербайджан ткнул Армению носом в ее вранье
На позициях азербайджанской армии все спокойно, подразделения контролируют оперативную ситуацию. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянской прессой о том, что якобы на позициях азербайджанской армии, расположенных на передовой, произошла стрельба.
В силовом ведомстве подчеркнули, что это всего лишь дешевая пропаганда, рассчитанная на то, чтобы скрыть от мировой общественности хаос, недисциплинированность, произвол, происходящие в армянской армии, в том числе, отвлечь внимание от обстрела мирных азербайджанских граждан в направлении Агдамского района 26 декабря.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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